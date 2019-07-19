Son Dakika Haberleri: Giresunspor Başkanı Eren: "Hocamızın istediği 13 tane transfer yaptık"
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Giresunspor Başkanı Eren: "Hocamızın istediği 13 tane transfer yaptık"

2 saat önce

TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'da Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, teknik direktör Erkan Sözeri'nin isteği doğrultusunda 13 futbolcu transfer ettiklerini ve şampiyonluk hedefi doğrultusunda emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.

Giresunspor Başkanı Eren:
TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'da Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, teknik direktör Erkan Sözeri'nin isteği doğrultusunda 13 futbolcu transfer ettiklerini ve şampiyonluk hedefi doğrultusunda emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.

Yeşil beyazlı takımın Erzurum'da yaptığı ilk etap kampı değerlendiren Eren, "Hocamızın isteği halinde 13 tane transfer yaptık. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Takım iyi hazırlandı. Belki ilk defa tam kadro Giresunspor kampa gitti. Şimdi kamp arasındayız. Bolu'da kamp devam edecekti. Bolu'daki saha zeminlerinden dolayı Erzurum'u tercih ettik. İnşallah iyi bir hazırlık dönemi geçirip, iyi bir sezon geçiririz" dedi.

"Takımdan yana bir endişem yok" diyen Giresunspor Başkanı Sacit Ali Eren, "Biz görevimizi yerine getirirsek bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Tabi bu bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. 43 yıllık işi bitirmek istiyorlarsa taraftar, halk, esnaf, sanayicisi, işadamı, vekili, bakanı, belediye, başkanı, sivil toplum örgütleriyle ve ticaret odası bu işe sarılmalı. Başkan veya yöneticiyle olacak iş değil. Biz elimizden geleni yaptık. Hocanın dediği doğrultuda transferimizi yaptık. Bizim de gücümüz bir yere kadar" İfadelerini kullandı.

Giresunspor'un Süper Lige çıktığında şehir olarak büyük bir reklama sahip olacaklarını kaydeden Eren, şöyle devam etti:

"Giresunspor Süper Lige çıktığında ne olur. Giresunspor, Süper Lige çıktığında Giresun'un adı ülke genelinde çok daha duyulur. 5 yıldızlı otel gelir. Süper Lig takımı olduğumuz anlatılır. Bakkalımız kazanır, otelimiz kazanır, esnafımız kazanır. Dört büyükler ve diğer Süper Lig temsilcileri buraya gelir. Turist artışı olur. Olaya bu çerçevede bakmak lazım. Süper Lige bir takım çıkmıyor. Şehir çıkıyor. Bunun bilincinde olması lazım." - GİRESUN
Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:57 Kaynak: İHA
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