Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet: Yolun sonunda bir ışık görülüyor - Son Dakika

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet: Yolun sonunda bir ışık görülüyor

25.12.2020 09:50
Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet: Yolun sonunda bir ışık görülüyor, System.String[]

"Bu şehrin bir umuda ihtiyacı vardı""İnanılmaz bir başarı öyküsü olacak""Yolun yarısına daha yeni geliyoruz""Bu hasretin bitmesini isterim""Işığın peşinde mücadeleye devam edeceğiz"Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, - TFF 1'inci Lig'de oynadığı son 4 maçını kazanarak 29 puanla liderliğe...

"Bu şehrin bir umuda ihtiyacı vardı"

"İnanılmaz bir başarı öyküsü olacak"

"Yolun yarısına daha yeni geliyoruz""Bu hasretin bitmesini isterim""Işığın peşinde mücadeleye devam edeceğiz"Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, - TFF 1'inci Lig'de oynadığı son 4 maçını kazanarak 29 puanla liderliğe yükselen Giresunspor'da kulüp başkanı Hakan Karaahmet, "Bu yolun sonunda bir ışık görülüyor, o ışığın peşinde mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Demirören Haber Ajansı'na  yaptığı açıklamada, ligde lider durumda bulunmanın kendilerine mutluluk verdiğini ancak bunun sürdürülebilir olmasının önemli olduğunu belirtti. Ligin ilk yarısının bitmesine iki maç daha olduğunu kaydeden Karaahmet, "Tüm Giresunlular çok mutlular, ancak bu mutluluk bizim omuzlarımıza daha fazla yük bindirdi. Bu mutluluğu devam ettirmek istiyoruz. Tüm camia bunu istiyor. Buraya rastlantı sonucu gelmediğimizi göstermemiz lazım. Bundan sonra bunun da mücadelesini vereceğiz. Birtakım problemlerimiz var, bunları çözerek gidiyoruz. Ekonomik boyutunu da düşünmek lazım. Saha sonuçları iyi ama diğer yönetimsel problemlerini de hızla çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu."BU ŞEHRİN BİR UMUDA İHTİYACI VARDI"Başkan Karaahmet, Giresun'un geçen ağustos ayında büyük bir sel felaketi yaşadığını ve ciddi problemlerin oluştuğunu hatırlatarak, "Bu şehrin bir umuda ihtiyacı vardı. Giresunspor o sorunları bir nebze unutturdu. Hem felaket hem pandemi üst üste geldi ama Giresunspor'un başarısıyla bunları unuttular ve başka bir heyecana kapıldılar. Başka bir hayalleri oldu. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bizler de onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyoruz. İnşallah tüm Giresunlular da bu bütünlüğe katkı sağlayacaklar" dedi."İNANILMAZ BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ OLACAK""İnşallah biz bu işi daha iyi yerlerde bitireceğiz" diye sözlerini sürdüren Karaahmet, "Önemli olan sezonun son maçında son düdük çaldığındaki yerimiz nerede; bu bizim için çok önemli. Aynı yerlerde olursak bu inanılmaz bir başarı öyküsü olacak. Bu başarı öyküsü de herkesin olacak. Biz bu işin olabileceğini gösterdik. 'Bu olabilir' umudu herkese geçti, uygulamada da bunu gösterdik. Bundan sonra buna sahip çıkmak gerekiyor. Bunu başaralım sonra bu başarının keyfini hep birlikte süreriz" ifadelerini kullandı."YOLUN YARISINA DAHA YENİ GELİYORUZ"Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, takım ve yöneticiler olarak asla rehavete kapılmayacaklarını da vurgulayarak, "Biz daha yolun yarısına yeni geliyoruz. Bundan sonraki süreç bizim için daha önemli. Buralara çok kolay gelinmiyor. Buraya ne kadar zorluklarla geldiğimizin farkındayız. Bundan sonra da daha zor olacak ama bunun kıymetini bilerek elimizden gelen bütün mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Ama ülkemizde önemli yerlerdeki Giresunluların da takımımıza sahip çıkmasını ve destek olmasını bekliyoruz. Bu başarı siz varsanız devam edecek. Bizlere dua eden, destek olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu."BU HASRETİN BİTMESİNİ İSTERİM"Daha önceki açıklamalarında, küme düşmemeyi garantileyip sonrasına bakacaklarını söylediğini dile getiren Karaahmet, şunları kaydetti: "Önce bu ligde kalıcı olduğumuzu gösterilim, dedim. 35 puanlar bu ligde kalmaya yeten puanlar, bunu önce toplayalım sonra bu hasretin bu sene bitip bitmeyeceğini göreceğiz. Ben de canıgönülden tüm Giresunspor taraftarı gibi bu hasretin bitmesini isterim. Ama önce ayaklarımız yere bassın ve eksikliklerimizi tamamlayalım, doğru yaptıklarımızı devam ettirelim. Eksikleri düzelterek yolumuza devam edelim. İnşallah sonunda bu hasret bitmiş olur.""IŞIĞIN PEŞİNDE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Hakan Karaahmet, "Herkes çok mutlu, şehirde bir coşku var. Bu şehirdeki herkesin katkısı ile bu bütünlüğü sağlamaya çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik varsa başarı orada olur, önemli olan bu. Birbirimizin hatalarını eksiklerini kapatarak gideceğiz. Bu eksik ve hataları kapatıp yolumuza bakacağız. İnşallah bu yolun sonunda da bir ışık varsa, zaten o ışık görülüyor şu anda, o ışığın peşinde mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet: Yolun sonunda bir ışık görülüyor
Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet: Yolun sonunda bir ışık görülüyor
Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet: Yolun sonunda bir ışık görülüyor

Futbol Federasyonu, Hakan Karaahmet, Giresunspor, Giresun, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet: Yolun sonunda bir ışık görülüyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Sultanbeyli'deki balık ölümleri iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi Bu neyin hırsı? Kadınların saç koparan sokak kavgası kamerada Sigara ve tütüne vergi ayarlaması: ÖTV düşürüldü Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti ABD'de hasta halde işe giden şahıs, bölgedeki 2 ayrı salgına sebep oldu! 7 kişi öldü, yüzlercesi karantinada Fırtına geliyor! Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor Apart dairede basıldılar! Polisin fuhuş baskını her şeyi ortaya çıkardı
Ibrahimovic'ten duygusal itiraf: Ailem İsveç'te ve artık onlarsız zorlanıyorum Ibrahimovic'ten duygusal itiraf: Ailem İsveç'te ve artık onlarsız zorlanıyorum         
09:49
Oyuncu Mert Öcal, Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu Mert Öcal, Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna dahil oldu         
09:39
Club Brugge, Hollandalı golcü futbolcu Bas Dost'u transfer etti Club Brugge, Hollandalı golcü futbolcu Bas Dost'u transfer etti         
09:18
Koronavirüs geçirip antikor üretenler en az altı ay virüse yakalanmıyor Koronavirüs geçirip antikor üretenler en az altı ay virüse yakalanmıyor         
08:29
MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu         
07:27
CHP'li Özgür Karabat'a kaset şantajı iddiası! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı CHP'li Özgür Karabat'a kaset şantajı iddiası! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı         
07:23
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı         
23:55
Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz         
22:01
Koronavirüs tedavisi gören hasta, oda arkadaşını 'dua ettiği için' oksijen tüpüyle öldürdü Koronavirüs tedavisi gören hasta, oda arkadaşını 'dua ettiği için' oksijen tüpüyle öldürdü         
21:47
İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı         
21:09
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak         
16:11
İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem         
15:00
Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı         
14:44
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 09:55:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet: Yolun sonunda bir ışık görülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei