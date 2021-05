Giresunspor Başkanı Karaahmet: "Hakan hocayla devam etme kararı aldık"

Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, düzenlediği basın toplantısında kazanılan şampiyonluğun Giresun'a yeni bir yön, nefes ve sinerji katacağını ifade etti. Karaahmet, Teknik Direktör Hakan Keleş ile yola devem edeceklerini de duyurdu.

Çotanak Spor Kompleksinde düzenlenen basın toplantısında Giresun'un ve Giresunspor'un her şeyin en iyisini hak ettiğini belirten Karaahmet, "Bugün Giresunspor'un Giresun'a bu şampiyonluğu getirmesi kolay bir şey değil. O yüzden bunu yakalamışken tüm Giresunluların artık Giresun şehriyle ilgili hayallerinde revizyona gitmesi ve yeni hedefler koyması gerekir. Artık Giresun ne istiyorsa almalı ne istiyorsa en iyisini yapmalı. Giresun'a çiçek ekenler en iyi çiçeği ekmelidir. Çünkü bu şehir artık buna hazır olmalı. Bunu hak ediyor bundan geri kalmamalı. O yüzden bu şehir belki yeni yapılacak her şeyi gözden geçirip her şeyi dizayn etmesi lazım. Giresun'a gelen herkesi Giresun'a aşık etmemiz lazım" dedi.

"Hakan hocayla devam kararı aldık"

Süper Lig hazırlıklarının devam ettiğini belirten Karaahmet, teknik kadro konusunda Hakan Keleş ile devam edeceklerini söyledi. Karaahmet, "Yeni sezonla ilgili birtakım çalışmalara başladık. Şu anda mevcut takımımızla ilgili raporlar gelmeye başladı. Kimse merak etmesin. Her şey doğru şekilde yapılmaya devam edecek. İnşallah Giresunspor, Süper Lig'de de iyi konuşulan bir takım olacak. Futbol takımımızla ilgili bir çalışma grubu oluşturuyoruz. Takip edilen, izlenen ve talep edilen futbolcular hakkında bir çalışma ekibimiz var. Teknik kadro konusunda Hakan hocayla devam kararını almıştık. Fazla teknik direktör değiştirmeyi seven birisi değilim. Herkesin kendine göre bir yoğurt yiyişi vardır ama bir insanı tanıyorsunuz anlıyorsunuz. Frekanslarınızın uyuyorsa onunla devam etmek lazım" dedi.

"Giresun'un geleceğine güzel şeyler bırakalım"

Giresunspor'un bir daha 44 yıllık aralar yaşamaması için çabaladıklarını belirten Karaahmet, "Çok istediğimiz yeni bir Giresunspor tesisi var. Onunla ilgili taleplerimizi ilettik. Onunla ilgili bu hafta çalışmaya başlayacağız. Hızla Giresunspor'a bir tesis kazandırmamız lazım. Giresunspor'un Süper Lig'e yakışır bir tesisi olması lazım. Artık biz kimseden küçük değiliz. Kimse Giresun'a küçük şehir diyemez. Kimseden büyük olduğumuzu da iddia etmiyoruz. Giresun'un ve Giresunspor'un her şeyi var. Şimdi bundan sonra daha fazlasını yapmak için hep beraber çalışalım üretelim. Giresun'un geleceğine güzel şeyler bırakalım. Allah bir daha Giresunspor'a 44 yıllık aralar vermesin" ifadelerini kullandı. - GİRESUN