Üye Girişi
Giresunspor Başkanı Karaahmet: "Zamanı en doğru şekilde kullanarak transferleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" - Son Dakika

Giresunspor Başkanı Karaahmet: "Zamanı en doğru şekilde kullanarak transferleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz"

05.07.2021 17:03
Giresunspor Başkanı Karaahmet:

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, transferlerde daha zamanları olduğunu belirterek, "Zamanı en doğru şekilde kullanarak transferleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, transferlerde daha zamanları olduğunu belirterek, "Zamanı en doğru şekilde kullanarak transferleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda her şey yolunda." dedi.

Karaahmet, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, takımın sezon öncesi birinci etap kampını Erzurum'da sürdürdüğünü söyledi.

İç transferi tamamladıklarını, dış transferde ise 4 isimle anlaştıklarını ifade eden Karaahmet, Galatasaray'dan Okan Kocuk ile de sözleşme imzalama aşamasına gelindiğini belirtti.

Karaahmet, Okan Kocuk'un bir iki gün içerisinde kampa katılacağını kaydederek, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a oyuncunun transferi konusundaki yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Zamanlarının bulunduğunu ve kadro oluşturma noktasında aceleci davranmadıklarını aktaran Karaahmet, şöyle konuştu:

"Bazılarına göre transfer şöyle bir şey. 'Ben bugün onu aldım, o bitti.' Bizimki öyle bir şey değil. Giresunspor doğru zamanda, doğru transferi yaparak başarıya ulaşmış bir takım. Biz bir şeyi yeniden yapmıyoruz. Biz geçen sene ne yaptıysak, onun benzerini yapmaya devam ediyoruz. Çünkü Giresunspor'un geçen sene şampiyon olduğundaki hikayesini bir başka takım yazabilecek mi? Bilmiyorum ama biz yazdık. Bu bir rastlantı, bir şans değildi. Şans denilen bir iki maç olan şeydir. Bir takım 17 hafta lider, sonunda da ilk ikide ligi bitiriyorsa burada yapılan işlerin doğruluğu tescillenmiş olur. Biz de geçen seneki transfer döneminde aynı titizlik, hassasiyet ve aynı zaman planlaması içerisinde Giresunspor'un transfer politikasını götürdük. Bu sene de öyle olacak."

Karaahmet, Giresunspor'a en uygun futbolcuları belirleyerek getirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Transferin hepsinde benim imzam var. Teknik direktörümüzün imzası var. Ciddi bir ekip çalışması var. Daha olmadan, ortaya çıkmadan eleştiri mantığı birazcık üzücü. Transferlerde daha zamanımız var. Zamanı en doğru şekilde kullanarak transferleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda her şey yolunda. 'Kimse söyledi' diye transfer yapmıyoruz. Her takımın şartları, yol haritası farklı. En doğru kararın bizim tarafımızdan verilen karar olduğuna eminim."

İkinci etap kampına kadar takımın yüzde 80-90 yapılanmasının tamamlanmış olacağını, mevcut oyuncularına güvendiklerini dile getiren Karaahmet, "Giresunspor'da şampiyonluk yaşamış elimizde 10'a yakın futbolcumuz var. Onlar Süper Lig'deki futbolculardan farklı değil. İnanmayanlar olabilir ama inananlar görecekler." ifadelerini kullandı.

Karaahmet, bir yapı kurmaya çalıştıklarını, Giresunspor'un doğrularıyla en iyi yere geleceğini kaydederek, "Transfer doğrularıyla ekonomik doğrularıyla takım doğrularıyla Giresunspor'un doğru işler yaptığını herkese yine gösterecek. Önce kendimize güvenelim. Giresunspor bu sene yine örnek bir takım olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli ve yabancı olmak üzere kadrolarına şimdilik 10 oyuncu daha katmayı planladıklarını, takımın performansına göre transferler olabileceğini ifade eden Karaahmet, "Takım kuruldukça oradaki futbolcuların uyumuna bakacağız. Hocamızın raporlarına göre ek oyuncu ihtiyacı olup olmadığına bakacağız. Ağustos 13-15 gibi lig başlayacak ama transfer devam edecek. Elimizdeki futbolcularımızın performanslarına göre transferimiz daha belirginleşecek." diye konuştu.

Karaahmet, yabancı kontenjanını tam olarak doldurmayı planlamadıklarını, anlaşmalar yapıldıkça bunları kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Çotanak Spor Kompleksi'nde loca satışlarının başladığını da belirten Karaahmet, kulübe mali destek sağlanması amacıyla sivil toplum kuruluşları ve iş adamlarından destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Giresunspor Başkanı Karaahmet: Zamanı en doğru şekilde kullanarak transferleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz

Hakan Karaahmet, Burak Elmas, Giresunspor, Transfer, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor Başkanı Karaahmet: 'Zamanı en doğru şekilde kullanarak transferleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı 17:17 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı 17:07 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı Kafasını kaldırama çarptıktan 22 gün sonra öldü! Yumruğu atan akraba yeniden gözaltında 16:50 Kafasını kaldırama çarptıktan 22 gün sonra öldü! Yumruğu atan akraba yeniden gözaltında
Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir 16:48 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil 16:42 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil Eski damat dehşet saçtı, 3 kadını bıçakla yaraladı 16:39 Eski damat dehşet saçtı, 3 kadını bıçakla yaraladı
Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti 15:40 Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu 15:25 Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu

Son Dakika Haberleri
17:19 ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı
17:16 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı
17:06 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
17:04 Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım
16:47 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
16:43 Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
16:41 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil
16:39 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
Takım fotoğrafında yer almayan Volkan Demirel'in izinli olduğu ortaya çıktı Takım fotoğrafında yer almayan Volkan Demirel'in izinli olduğu ortaya çıktı         
17:26
Hazar Denizi'ndeki korkunç patlamanın gerçekleştiği çamur volkanı görüntülendi Hazar Denizi'ndeki korkunç patlamanın gerçekleştiği çamur volkanı görüntülendi         
17:10
Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım         
17:05
Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi         
16:50
Amazon'da Jeff Bezos devri sona erdi! Resmen görevinden ayrıldı Amazon'da Jeff Bezos devri sona erdi! Resmen görevinden ayrıldı         
16:44
Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti         
16:40
Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü         
15:44
On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt         
15:38
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek         
10:31
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 17:57:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresunspor Başkanı Karaahmet: "Zamanı en doğru şekilde kullanarak transferleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement