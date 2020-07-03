Giresunspor, BB Erzurumspor karşılaşmasına hazırlanıyor - Son Dakika

Giresunspor, BB Erzurumspor karşılaşmasına hazırlanıyor

Giresunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Giresunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Hakan Kutlu, play-off mücadelesini sonuna kadar sürdürecekleri bir kez daha vurguladı.

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Giresunspor ekibi, yoğun maç programına rağmen antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, 5 Temmuz Pazar günü BB Erzurumspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını Giresunspor tesislerinde Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde sürdürüyor.


Yeşil-Beyazlı ekip oynadığı son iki maçtan mağlup ayrılırken morallerini yüksek tutarak play-off mücadelesini sonuna kadar götürmeyi hedefliyor.


Teknik Direktör Hakan Kutlu, oyuncuların kulübü en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirterek; "Önümüzde çok önemli bir Erzurumspor maçı var. Son oynadığımız Bursaspor maçında oyuncularım kazanmayı çok istediler. Maçı çok zor şartlar altında oynadılar. Kazanmak için çok büyük mücadele örneği gösterdiler ama olmadı. Önemli olan bu kulübü en iyi şekilde temsil etmeleriydi ve içinde bulundukları durum zor olmasına rağmen en iyi şekilde oynadılar" dedi.


Teknik Direktör Kutlu, matematiksel olarak play-off şansının devam ettiğini vurgulayarak; "Kalan son 3 maçımız var. Matematiksel şansımız devam ediyor. Biz sonuna kadar devam ettireceğiz. Erzurumspor maçı hem bizim için hem bu camia için hem de lig için çok önemli bir maç. İnşallah o maçı da en iyi şekilde oynayıp kazanmak istiyoruz. Sonuna kadar kovalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

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Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Giresunspor, BB Erzurumspor karşılaşmasına hazırlanıyor - Son Dakika Spor
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