Son Dakika Haberleri: Giresunspor Beraberliğe Üzülüyor

Giresunspor Beraberliğe Üzülüyor

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, Adanaspor karşısında berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Giresunspor Beraberliğe Üzülüyor, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, Adanaspor karşısında berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün deplasmanda karşılaştıkları rakipleriyle 1-1 berabere kaldıklarını anımsattı.

Maça iyi başladıklarını ve ilk yarıyı da önde kapattıklarını belirten Karademir, "Karşılaşmanın belli bölümleri hariç üstün olan taraf bizdik. Bir çok gol pozisyonu yakaladık ama bunlardan sadece birini değerlendirebildik. Bir topumuz da direkten döndü. Adanaspor karşısında galibiyete yakın olan taraftık. Şanssızlıklardan dolayı galibiyet golünü bulamadık. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligde 25. haftadaki Boluspor ve 26. haftadaki İstanbulspor maçlarını kendi evlerinde oynayacaklarını vurgulayan Karademir, "İç sahada oynayacak olmanın avantajını iyi kullanmak istiyoruz. Hedefimiz bu 2 maçta 6 puan elde ederek üst sıralara tırmanmak. Taraftarımızın da desteğiyle Boluspor ve İstanbulspor engellerini kayıpsız aşacağımıza inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:10 Kaynak: AA

Boluspor, Adanaspor, Giresunspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Kayserispor Deplasmanında! Canlı Anlatım Sadettin Saran'ın, Yerli Kim Kardashian Metisha Schaefer'la Yeni Bir Aşka Yelken Açtığı İddia Edildi

Barcelona'nın Yıldızı Messi, Arjantin Milli Takımına Döndü Dün Attığı Golle Gündem Olan Nazım Sangare, Türk Milli Takımında Oynamak İstiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 16:33:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresunspor Beraberliğe Üzülüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]