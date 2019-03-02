Giresunspor Beraberliğe Üzülüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, Adanaspor karşısında berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, Adanaspor karşısında berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.



Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün deplasmanda karşılaştıkları rakipleriyle 1-1 berabere kaldıklarını anımsattı.



Maça iyi başladıklarını ve ilk yarıyı da önde kapattıklarını belirten Karademir, "Karşılaşmanın belli bölümleri hariç üstün olan taraf bizdik. Bir çok gol pozisyonu yakaladık ama bunlardan sadece birini değerlendirebildik. Bir topumuz da direkten döndü. Adanaspor karşısında galibiyete yakın olan taraftık. Şanssızlıklardan dolayı galibiyet golünü bulamadık. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



Ligde 25. haftadaki Boluspor ve 26. haftadaki İstanbulspor maçlarını kendi evlerinde oynayacaklarını vurgulayan Karademir, "İç sahada oynayacak olmanın avantajını iyi kullanmak istiyoruz. Hedefimiz bu 2 maçta 6 puan elde ederek üst sıralara tırmanmak. Taraftarımızın da desteğiyle Boluspor ve İstanbulspor engellerini kayıpsız aşacağımıza inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

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