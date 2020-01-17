Giresunspor, Beşiktaş'tan Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor, Beşiktaş'tan Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

Giresunspor, Beşiktaş'tan Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhayer Oktay'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Giresunspor, Beşiktaş'tan Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhayer Oktay'ı sezon sonuna kadar kiraladı.


Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Takımımız teknik heyetimizin raporu doğrultusunda transferlerini gerçekleştirmiş ve bu transfer ile birlikte transfer çalışmalarını tamamlamıştır" dedi. - GİRESUN

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:37 Kaynak: İHA
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