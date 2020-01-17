Giresunspor, Beşiktaş'tan Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhayer Oktay'ı sezon sonuna kadar kiraladı.



Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Takımımız teknik heyetimizin raporu doğrultusunda transferlerini gerçekleştirmiş ve bu transfer ile birlikte transfer çalışmalarını tamamlamıştır" dedi. - GİRESUN