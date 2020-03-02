Giresunspor - Boluspor maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor - Boluspor maçının ardından - Son Dakika Spor

Giresunspor - Boluspor maçının ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Giresunspor, sahasında konuk ettiği Boluspor karşısında 2-0 galip geldi.

Giresunspor - Boluspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Giresunspor, sahasında konuk ettiği Boluspor karşısında 2-0 galip geldi. Karşılaşma sonunda değerlendirmelerde bulunan Giresunspor Teknik Sorumlusu Hakan Kutlu önemli bir galibiyet aldıklarını ve bu çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.


Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "3 maçtır kaybeden bir takımdık bunun gerginliğiyle maça çıktık. Üç maçtaki sıkıntıları oyuna yansıması vardı. 45 dakika istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Maçın ikinci yarısında hemen hemen istediğimize yakın bir takım vardı. Öne çıkışlarda etkili olduk. İkinci yarı zannediyorum gol pozisyonu vermeden maçı tamamladık. Bu krizlerden çıkmak önemlidir. Biz geldiğimizde de kriz ortamı vardı. Ben içine girdikten sonra ekibimle birlikte niye çıkamıyor diye düşünmüştük. Kötü gidişatta kulübün içerisine yansıyan bazı sıkıntılar var. Biz burada bir duruş sergilemeye çalışıyoruz. Kazanırım kaybederim burada duruş belli. Sonucu aldığım bir takımla play-off hedefledik. 15 maç yüksek ritimle oynamış 2 maç mağlup olmuş bir Girsunspor vardı. Bir düşüş olacaktı. Çok önemli maçlar oynayacağız. Eskişehir maçı kolay değil. Biz de bu bilinçle gidip oraya gideceğiz" dedi.


Baluspor cephesi


Giresunspor deplasmanında aldıkları mağlubiyet için üzgün olduklarını ifade eden TFF 1. Lig ekibi Boluspor'da Teknik Direktör Tamer Avcı ise, "Öncelikle kaybettiğimi için üzgünüz. Bugün takım 75 dakika çok iyi oymadı. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Üç tane de oyuncumuzu kaybettik bugün. Üzüntümüz daha fazla. Kalan 9 maçta gerekli puanları toplayıp Boluspor'u buradan çıkaracağız inşallah" dedi. - GİRESUN

Türkiye Futbol Federasyonu, Hakan Kutlu, Giresunspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe'nin Niko Kovac ile anlaştığı iddia edildi
İsviçre'de maçlar, koronavirüs nedeniyle 23 Mart'a kadar ertelendi Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 yendi Demba Ba sonradan girdi, maçın yıldızı oldu

Son Dakika Haberleri
01:42 Nilperi Şahinkaya'dan müjdeli haber!
01:42 Teoman: Ben size küsüm!
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 04:38:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresunspor - Boluspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]