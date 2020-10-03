Giresunspor Boluspor maçının ardından - Son Dakika

Giresunspor Boluspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in dördüncü haftasında Giresunspor, sahasında Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

Giresunspor Boluspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in dördüncü haftasında Giresunspor, sahasında Boluspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Teknik Sorumlu Şengül, "Maça istediğimizi gibi başlayamadık istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Temposuz oynadık ve 1-0 mağlup tamamlandı. İkinci yarı istediğimiz dokunuşlarla galibiyeti yakaladık. Yeni bir takımız ilerleyen haftalarda çok daha iyi olup daha farklı sonuçlar ortaya konulacaktır. Bu sezon lige dört elle sarılıp bir üst lige çıkacağız. Önümüzdeki haftalarda çok daha farklı bir takım olacağız. Boluspor'un yaşadığı durumu iki hafta önce biz sahamızda yaşadık son dakikalarda gol yedik. Maçın hakemini değerlendirmek gerekirse, hocamızı genelde tanıyorum deplasman takımlarını koruyan bir maç yönetiyor. Biz deplasmanda olsak tutumu aynı olacak maç yönetim tarzı bu" ifadelerine yer verdi.

Boluspor Cephesi

Boluspor Teknik Sorumlusu Ahmet Taşyürek ise, "Üç puana hesabıyla başlamıştık ilk yarı istediklerimizi yapan bir takım vardı. İkinci yarı tempo düşüşlerimiz oldu. Özellikle futbolda şansımızda yanımızda olmadığını düşünüyorum. Yakaladığımız pozisyonlar vardı değerlendiremedik. İlk yarı iyi mücadele edildi ancak ikinci yarı yaşanan düşüş bizi mağlup duruma düşürdü. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik daha farklı bir sonuç ortaya çıkacaktı. Çok üzgünüz" dedi. - GİRESUN

Giresunspor Boluspor maçının ardından
Giresunspor Boluspor maçının ardından

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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 19:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Giresunspor Boluspor maçının ardından - Son Dakika Spor

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