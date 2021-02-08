Giresunspor-Bursaspor maçının ardından - Son Dakika

Giresunspor-Bursaspor maçının ardından

08.02.2021 21:53
Giresunspor-Bursaspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 yenen Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 yenen Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, Bursaspor ile zorlu bir mücadele oynadıklarını belirten Ümit Şengül, "Kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada kazanmamız önemliydi." dedi.

Maçın ilk 20 dakikasında istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını ve 2 de gol bularak skor üstünlüğünü elde ettiklerini anlatan Şengül, "Yediğimiz gol bizde sıkıntıya yol açtı. Ancak maçın sonuna kadar skoru korumasını bildik. Kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Kalan maçların kendileri için final niteliğinde olduğuna işaret eden Şengül, sezon sonunda bir üst lige yükseleceklerine olan inancını dile getirdi.

Tan: "Bu oyunun karşılığı mağlubiyet olmamalıydı"

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, sergiledikleri futbolun karşılığını alamadıklarını aktardı.

Takımda birçok eksikleri olmasına karşın, lig liderine karşı iyi bir mücadele ortaya koyduklarını vurgulayan Tan, "Bu oyunun karşılığı mağlubiyet olmamalıydı. İlk kez forma giyen oyuncularımız oldu. İlk dakikalarda 2 gol yedik. Devre sonuna doğru golü bulduk. İkinci yarıda oyun üstünlüğü bizdeydi ancak istediğimiz golü bulamadık. Maçın 75. dakikasından sonra sahada 20 yaş ve altı 11 oyuncumuz vardı. Futbolcularımızın ortaya koyduğu oyun ve mücadeleden memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Futbol Federasyonu, Giresunspor, Bursaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor-Bursaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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