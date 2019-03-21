Son Dakika Haberleri: Giresunspor Çıkış Peşinde

Giresunspor Çıkış Peşinde

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, "Lige verilen ara sonrası, son haftalardaki puanlarımıza yenilerini ekleyip, rahat bir nefes almak istiyoruz.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, "Lige verilen ara sonrası, son haftalardaki puanlarımıza yenilerini ekleyip, rahat bir nefes almak istiyoruz." dedi.

Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maç ve yerel seçimler dolayısıyla lige verilen arayı kamp havasında değerlendireceklerini söyledi.

Eksiklerini tamamlamak ve daha iyi duruma gelmek için aranın fırsat olduğunu belirten Karademir, sonrasında Balıkesirspor Baltok gibi güçlü bir takımla deplasmanda karşılaşacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Balıkesirspor Baltok, sahasında uzun süredir maç kaybetmiyor. İnşallah evlerinde kaybetmeme serisini biz bozarız. Alt sıralardan uzaklaşmak için puana ihtiyacımız var. Lige verilen ara sonrası, son haftalardaki puanlarımıza yenilerini ekleyip, rahat bir nefes almak istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:13 Kaynak: AA

Giresunspor, Spor
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