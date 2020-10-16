Giresunspor çıkışını sürdürmek istiyor - Son Dakika

Giresunspor çıkışını sürdürmek istiyor

16.10.2020 12:25
Giresunspor çıkışını sürdürmek istiyor, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un takım kaptanı Eren Tozlu, son haftalarda yakaladıkları çıkışı Ankaraspor maçında devam ettirmek istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un takım kaptanı Eren Tozlu, son haftalarda yakaladıkları çıkışı Ankaraspor maçında devam ettirmek istediklerini söyledi.

Eren Tozlu, Giresunspor Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son iki maçta galip gelmelerine rağmen takımda uyum süreci yaşandığını belirtti.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini aktaran Eren Tozlu, "Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı da oynadık. Aramızdaki uyum her geçen gün daha iyiye gidiyor. Önümüzde bir Ankaraspor maçı var. Son haftalarda yakaladığımız çıkışı Ankaraspor maçında devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Yeşil-beyazlı takımın Polonyalı futbolcusu Michal Nalepa ise ligde son oynadıkları Boluspor maçında iyi ve güzel bir futbol sergilediklerini ifade etti.

Kendileri için kazanmanın önemli olduğunu kaydeden Nalepa, "O maçı da kazandık. Çünkü bizim hedefimiz Süper Lig. Şampiyon olup Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Bütün maçları kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Ankaraspor, Eren Tozlu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor çıkışını sürdürmek istiyor - Son Dakika Spor

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