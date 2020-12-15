Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika

Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde ilk antrenmanını yaptı

15.12.2020 19:57

- Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde ilk antrenmanını yaptı Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

- Giresun spor, Çotanak Spor Kompleksi'nde ilk antrenmanını yaptı

GİRESUN - Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Giresun Valisi Enver Ünlü, antrenmanı ziyaret ederek takıma başarılar diledi.

Çotanak Spor Kompleksi'nin hizmete girmesine sayılı günler kaldı. Yapımına 2016 yılında başlanan Çotanak Spor Kompleksi'nde 22 bin 28 seyirci kapasiteli stat, 1200 kişilik olimpik yüzme havuzu, spor salonu, antrenman sahası yer alıyor. Bu hafta itibariyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü stadyumu teslim aldı. Giresunspor, bugün akşam saatlerinde Çotanak Spor Kompleksi'nde yer alan antrenman sahasında ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı ziyaret eden Giresun Valisi Enver Ünlü, futbolcularla bir süre sohbet ederek çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Vali Ünlü, ligin ikinci yarısında karşılaşmaların bu statta oynanacağını ifade ederek, "Bu hafta itibariyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz stadı teslim aldı. İnşallah yavaş yavaş beklenen sona yaklaşıyoruz. Ligin ikinci yarısında Giresunspor, maçlarını bu statta oynayacak. Öncelikle son maçta aldıkları 2-0'lık galibiyetten dolayı ben Giresunspor'umuzu başkanın şahsında tebrik ediyorum. Gençler hakikaten çok güzel bir maç çıkardılar. Son dakikaya kadar mücadele ettiler. Bu takım bu stadı hak ediyor. Bu statta bu takıma layık bir stat oldu. Ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza, devlet büyüklerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Giresunspor'umuz burada güzel başarılara imza atacak. Önümüzdeki yıllarda güzel yerlerde olacak. Bunu gönülden temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılar, TFF 1. Lig'in ilk yarısının son maçlarını Altınordu, Tuzlaspor ve Akhisar Belediyespor ile oynayacak. Türkiye Kupası 5. Tur'da ise 17 Aralık Perşembe günü Sivasspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Hakan Keleş ise yoğun bir programdan geçtiklerini ifade ederek, "Yoğun bir programdan geçtik. Şimdi kupa maçı oynayacağız. Yaklaşık 24 günde sekizinci maçımızı oynayacağız. Hep ligin favori takımlarıyla oynadık. Bu maçlardan da iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Şimdi önümüzde Altınordu, Tuzlaspor ve Akhisar maçları var. Onlardan da iyi bir sonuçla ayrılırsak ilk yarıda hedeflediğimiz puanları almış oluruz. 50 yıldır süren bir hasretimiz var. O hedefe ulaşmak için iyi bir şekilde çalışıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde ilk antrenmanını yaptı
Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde ilk antrenmanını yaptı
Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde ilk antrenmanını yaptı
Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde ilk antrenmanını yaptı
Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde ilk antrenmanını yaptı
Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde ilk antrenmanını yaptı
Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde ilk antrenmanını yaptı

Teknik Direktör, Giresunspor, Hakan Keleş, Giresun, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 235 kişi vefat etti, 32 bin 102 yeni vaka tespit edildi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor NATO, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrasında "çözüm" çağrısı yaptı Son Dakika: Yılbaşında 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo'ya telefonda Türkiye'nin yaptırım tepkisini iletti Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Muhittin Böcek'ten tedavisi sırasında partisi CHP'de yaşananlara ilişkin zehir zemberek sözler
Avukatlar sokak kısıtlama sürecinde görev için dışarı çıkabilecek Avukatlar sokak kısıtlama sürecinde görev için dışarı çıkabilecek         
20:21
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Kupada Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 yenen Yeni Malatyaspor tur atladı Kupada Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 yenen Yeni Malatyaspor tur atladı         
19:46
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: Bize yapılan oyunların hepsini bozacağız Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: Bize yapılan oyunların hepsini bozacağız         
19:17
Bu görüntüler maça damga vurdu! Yasak nedeniyle rakibinin isteğini yerine getiremedi Bu görüntüler maça damga vurdu! Yasak nedeniyle rakibinin isteğini yerine getiremedi         
19:02
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum         
17:40
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı         
15:10
Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin         
13:27
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı         
11:25
Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor         
10:45
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 20:26:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei