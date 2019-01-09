Giresunspor Cristian Tanase'yi Renklerine Bağladı
1 saat önce
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Giresunspor'da transfer çalışmaları sürüyor.
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Giresunspor
'da transfer çalışmaları sürüyor. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya
'da sürdüren yeşil-beyazlı ekip transfer çalışmaları kapsamında görüştükleri Cristian
Tanase ile her konuda anlaşarak renklerine bağladı. Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren
transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Cristian Tanase'yi 1,5 yıllığına renklerimize bağladık anlaşma şimdiden her iki taraf içinde hayırlı olsun" dedi. Türkiye
'de Sivasspor
ve Kardemir Karabükspor
formalarını giyen ve sezon başında Eskişehirspor
ile anlaşan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu çotanakların kampına katıldı.
(Resul Yanbul/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:41 Kaynak: İHA
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