Son Dakika Haberleri: Giresunspor, Cyriac'ı Renklerine Bağladı

Giresunspor, Cyriac'ı Renklerine Bağladı

59 dakika önce

Giresunspor, Sivasspor'da forma giyen Zoro Cyriac'ı renklerine bağladı.

Giresunspor, Cyriac'ı Renklerine Bağladı, System.String[]
Giresunspor, Sivasspor'da forma giyen Zoro Cyriac'ı renklerine bağladı.

Giresunspor'dan yapılan açıklamada, "Zoro Cyriac Gohi Bi ile yılsonuna kadar satın alma opsiyonlu anlaşılmıştır" denildi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:52 Kaynak: İHA

Sivasspor, Giresunspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Al İttihad, Garry Rodrigues'ten Sonra Belhanda'yı da Gözüne Kestirdi İngiltere Ligi Ekiplerinden Fulham, Mauricio Isla'yı İstiyor

Kasımpaşa, Benfica'nın Genç Kalecisi Bruno Varela'yı Kadrosuna Katmaya Hazırlanıyor Fenerbahçe, Parana Forması Giyen Jhonny Lucas'ı Transfer Etmek İstiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 23:51:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresunspor, Cyriac'ı Renklerine Bağladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]