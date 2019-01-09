Giresunspor, Cyriac'ı Renklerine Bağladı
49 dakika önce
Giresunspor, Sivasspor'da forma giyen Zoro Cyriac'ı renklerine bağladı.
Giresunspor
, Sivasspor
'da forma giyen Zoro Cyriac'ı renklerine bağladı. Giresunspor'dan yapılan açıklamada, "Zoro Cyriac Gohi Bi ile yılsonuna kadar satın alma opsiyonlu anlaşılmıştır" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:01 Kaynak: İHA
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