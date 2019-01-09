Son Dakika Haberleri: Giresunspor, Cyriac'ı Renklerine Bağladı

Giresunspor, Cyriac'ı Renklerine Bağladı

49 dakika önce

Giresunspor, Sivasspor'da forma giyen Zoro Cyriac'ı renklerine bağladı.

Giresunspor, Cyriac'ı Renklerine Bağladı, System.String[]
Giresunspor, Sivasspor'da forma giyen Zoro Cyriac'ı renklerine bağladı. Giresunspor'dan yapılan açıklamada, "Zoro Cyriac Gohi Bi ile yılsonuna kadar satın alma opsiyonlu anlaşılmıştır" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:01 Kaynak: İHA

Sivasspor, Giresunspor, Güncel
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