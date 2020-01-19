Giresunspor'da 3 puan sevinci - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor'da 3 puan sevinci - Son Dakika Spor

Giresunspor'da 3 puan sevinci

14 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, Ekol Göz Menemenspor önünde üstün bir oyun ortaya koyduklarını ve haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Giresunspor'da 3 puan sevinci, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, Ekol Göz Menemenspor önünde üstün bir oyun ortaya koyduklarını ve haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun 18. haftasında deplasmanda karşılaştıkları Ekol Göz Menemenspor'u 3-0 mağlup ettiklerini anımsattı.

Müsabakada baştan sona kontrolü ellerinde tuttuklarını anlatan Eren, "Güzel oyunumuz sonrası 3 puan aldık, bunun mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Sacit Ali Eren, son 10 maçta sadece bir mağlubiyet aldıklarına işaret ederek, ligin ikinci yarısında başarılara imza atacaklarını dile getirdi.

Ligin 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü sahalarında Cesar Grup Ümraniyespor'u konuk edeceklerini, hedeflerinin rakiplerini karşısında 3 puan almak olduğunu aktaran Eren, Giresun halkından takımlarına destek vermelerini istedi.

Eren, teknik direktör Hakan Kutlu'nun verdiği rapor doğrultusunda kadrolarına bazı oyuncuları kattıklarını, şu an için transferi kapattıklarını da sözlerine ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:10 Kaynak: AA
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