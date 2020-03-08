Giresunspor'da 3 puan sevinci yaşanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor'da 3 puan sevinci yaşanıyor - Son Dakika Spor

Giresunspor'da 3 puan sevinci yaşanıyor

7 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, Eskişehirspor karşısında aldıkları galibiyetle üst sıralardaki takımlarla puan farkını azalttıklarını ve play-off iddialarını sürdürdüklerini söyledi.

Giresunspor'da 3 puan sevinci yaşanıyor, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, Eskişehirspor karşısında aldıkları galibiyetle üst sıralardaki takımlarla puan farkını azalttıklarını ve play-off iddialarını sürdürdüklerini söyledi.

Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehirspor ile önemli bir maç oynadıklarını ve 90 dakika boyunca iyi bir mücadele sergilediklerini belirtti.

Amaçlarının play-off iddialarını sürdürmek olduğuna işaret eden Eren, "Eskişehirspor ile bizim için çok çok önemli bir maç oynadık. Eskişehir karşısında kazanarak üst sıralardaki takımlarla olan puan farkını azaltmanın yanı sıra play off iddiamızı sürdürdük. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eren, ligin 27'inci haftasında 11 Mart Çarşamba günü kendi evlerinde Keçiörengücü'nü ağırlayacaklarını, hedeflerinin bu maçta da sahadan 3 puanla ayrılmak olduğunu sözlerine ekledi.

Ligde bir maç eksiği bulunan Karadeniz temsilcisi, 25 haftada kazandığı 34 puan ile 11. sırada yer alıyor.

Eskişehirspor, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:44 Kaynak: AA
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