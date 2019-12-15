Giresunspor'da 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor'da 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi - Son Dakika Spor

Giresunspor'da 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 15. haftasında dün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Giresunspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Giresunspor'da 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi, System.String[]

TFF 1. Lig'in 15. haftasında dün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Giresunspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Ligin 8. haftasında Boluspor deplasmanında alınan 2-0'lık yenilgiden sonra 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak alt sıralardan uzaklaşmaya başlayan yeşil-beyazlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından puan çıkaramadı.

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 maçlık yenilmezlik serisinin Erzurum deplasmanında sona ermesinden dolayı üzüntü duyduklarını ifade etti.

Ligin 16. haftasında 23 Aralık Pazartesi günü konuk edecekleri Altınordu önünde 3 puan alarak bu yenilgiyi telafi edeceklerine inandıklarını belirten Eren, "Her karşılaşmada kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bazen bu tür sonuçlar alınabiliyor. Hedefimizden sapma yok. Altınordu ile kendi evimizde oynayacağımız karşılaşmayı kazanıp, yeniden çıkışa geçeceğiz." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:10 Kaynak: AA
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