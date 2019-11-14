Giresunspor'da Adanaspor hazırlıkları başladı

TFF 1.Lig ekiplerinden Giresunspor, Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Hakan Kutlu, Adana deplasmanından istedikleri sonucu almak zorunda olduklarını söyledi.



Tesislerde Hakan Kutlu, yönetiminde başlayan idman kondisyon, taktik ve pas ağırlıklı çalışıldı. 1 saat 15 dakika süren idmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Hakan Kutlu, "Önümüzde çok önemli Adanaspor deplasmanı var oradan da istediğimiz sonucu alıp dönmek zorundayız bunun bilinciyle çalışıyoruz" dedi.



Oyuncu grubunun tecrübesi ve isimlerinin tartışılmaz olduğunu belirten Kutlu, "Şanssız bir başlangıç yapmış Giresunspor ama biz göreve geldikten sonra oyuncularımızın bu işi başaracaklarını inanmaları geçtiğimiz süreçte bizi çok memnun etti. Oyuncuların kalitesi ve isimleri tartışılmaz. Biz geldikten sonrada çok zorlu maçlar oynadılar ve ilk altının içindeki tüm takımlar ile oynadık ve bu süreyi iyi atlattık. Milli maç arasında da iyi çalışıp bundan sonraki 6 maçta yukarıyla aramızı kapatabildiğimiz kadar kapatıp ya da bu mesafeyi koruyup ligin ikinci yarısına gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Şu an için transfer ile alakalı bir düşüncemiz yok ama eksikliklerimiz olursa bunu değerlendirip gerekli yerlere transfer yaparız" diyen Kutlu, "Her takımın transfere ihtiyacı oluyor lider takımında mutlaka transfer yapacaktır, bizim de transferlerimiz olacaktır ama bizim bu oyuncu grubuyla sonuna kadar gitmeyi arzu ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - GİRESUN