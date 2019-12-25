Giresunspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı

TFF 1. Lig'in 17'nci haftasında 29 Aralık Pazar günü deplasmanda Altay'a konuk olacak Giresunspor, hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde yeşil-beyazlı oyuncular, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Kutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Altay deplasmanına 3 puan almak için gideceklerini söyledi.

Çok önemli İzmir deplasmanına gideceklerini belirten Kutlu, "Altay ile oynayacağız. Onların da çıkışı var. Biz oradan 3 puanla döneceğimize inanıyoruz. Kazanarak ikinci yarıya daha umutla bakacağız." dedi.

Kutlu, devre arası transfer döneminde takıma 3 ya da 4 takviye yapmak istediklerini vurgulayarak, "Şu an oyuncularımızla ilgili kesinleşmiş bir durum yok. İkinci yarıdaki kadromuzu şekillendirirken kulüp kültürüne uyan isimlerle devam edeceğiz." diye konuştu.