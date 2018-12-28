Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da Ayrılık

Giresunspor'da Ayrılık

18 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da defans oyuncusu Uğur Arslan Kuru ile yollar ayrıldı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da defans oyuncusu Uğur Arslan Kuru ile yollar ayrıldı.

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, profesyonel futbol takımı bünyesinde yer alan Kuru ile karşılıklı görüşerek yolları ayırdıklarını ifade etti.

Uğur Aslan Kuru'ya Giresunspor'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Eren, oyuncuya bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:03 Kaynak: AA

Futbol, Uğur Arslan, Giresunspor, Spor
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