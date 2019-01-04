Giresunspor'da Ayrılık
23 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da orta saha oyuncusu Kürşad Sürmeli ile yollar ayrıldı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor
'da orta saha oyuncusu Kürşad Sürmeli ile yollar ayrıldı.
Giresunspor Kulübü Başkanı Sacit Ali Eren
, yaptığı yazılı açıklamada, Kürşad Sürmeli ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirtti.
Sezon başı transfer edilen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kürşad, 12 lig maçına çıkarak 1 gol kaydetmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:28 Kaynak: AA
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