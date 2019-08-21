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Giresunspor'da ayrılık

10 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un genç oyuncusu Ozan Can Kökçü, Azerbaycan Premier Ligi temsilcisi Sabah'a transfer oldu.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un genç oyuncusu Ozan Can Kökçü, Azerbaycan Premier Ligi temsilcisi Sabah'a transfer oldu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 21 yaşındaki Azerbaycanlı sol kanat oyuncusunun, ülkesinin takımlarından Sabah'la anlaştığı belirtildi.

Kulübe verdiği katkılardan dolayı teşekkür edilen oyuncuya, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Ozan Can, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:02 Kaynak: AA
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