Giresunspor'da ayrılık
10 dakika önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un genç oyuncusu Ozan Can Kökçü, Azerbaycan Premier Ligi temsilcisi Sabah'a transfer oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:02 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un genç oyuncusu Ozan Can Kökçü, Azerbaycan Premier Ligi temsilcisi Sabah'a transfer oldu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 21 yaşındaki Azerbaycanlı sol kanat oyuncusunun, ülkesinin takımlarından Sabah'la anlaştığı belirtildi.
Kulübe verdiği katkılardan dolayı teşekkür edilen oyuncuya, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.
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