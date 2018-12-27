Giresunspor'da Başkanlığa Sacit Ali Eren Seçildi

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Giresunspor'da yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa Sacit Ali Eren seçildi.





Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Giresunspor'da yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa Sacit Ali Eren seçildi.



Giresunspor Tesisleri'nde yapılan genel kurula Vali Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, delegeler ve davetliler katıldı.



153 üyenin katıldığı genel kurulda 134 üyenin oyunu alan Sacit Ali Eren, Giresunspor'un yeni başkanı oldu.



Tekrar aday olmadığını kaydeden kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı konuşmada, görev süreleri boyunca geçmiş döneme ait yaklaşık 23 milyon lira borç ödediklerini buna rağmen hak etmedikleri olaylarla karşılaştıklarını kaydetti.



Bozbağ, "Burada bazı şeyleri söylemek olmaz ama ben Giresunspor başkanı ve 1'inci Lig Kulüpler Birliği Başkanı olarak görevimi bırakıyorum. Bunun sebebi de şudur, ben gelirken de söyledim, giderken de söylüyorum, 'ben işçimin, futbolcunun parasını veremediğim yerde başkanlık yapmam' dedim, şu an da veremiyorum" dedi.



Bozbağ, aday olan Sacit Ali Eren'in kendi yönetiminden gelen bir isim olduğuna değinerek, "Giresunspor'u ben kesinlikle arkadaşlarıyla beraber borçlanmadan götüreceğine eminim. Başarılı olur, olunmaz onu artık hep beraber göreceğiz. İnşallah başarılı olurlar ama Giresunspor'un öyle ödenmeyecek bir borcu yoktur" diye konuştu.



Bozbağ, Giresunspor'un sadece bu dönem futbolcuya yaklaşık 5,5 milyon lira borcu haricinde borcunun bulunmadığını da sözlerine ekledi.



SACİT ALİ EREN: "İNŞALLAH GİRESUNSPOR VE BİZLER İÇİN HAYIRLISI OLUR"



Sacit Ali Eren ise genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Geçmiş yönetime minnettarız, biz de bundan sonra bu görevi devraldık. Önümüzde zorlu bir süreç var. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Arkadaşlarımızla birlikte hepimiz istekliyiz, inşallah Giresunspor ve bizler için hayırlısı olur. Gerekli transferleri elimizden geldiğince devre arasında yapmaya çalışacağız."



Eren, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile devam edecek misiniz sorusunu ise "Onun cevabı için erken, yönetim kurulumuzla görüşeceğiz, hocamızla görüşeceğiz, hocamızın düşünceleri nedir onu da alacağız. Ona göre karar vereceğiz" yanıtını verdi.



Sacit Ali Eren başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:



Metin Koç, Said Safi, Nurhak Karaahmetoğlu, Sedat Karabıçak, Mehmet Fevzi Usta, Eyüp Coşkun, Mustafa Çakmak, Ferhat Karademir, İsmail Demir, Ömer Patan, Hüseyin İpek, İsmail Kurt, Uğur Ali Tekbaş, Cemal Çabukusta, Ziya Pamukoğlu.



- Giresun

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Suriye'den Çekilme Kararı Alan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı

Siirt Üniversitesi Rektörü, Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hıza Ulaşabilmesini İstedi

82 Yıllık Hayal Gerçek Oluyor! Karadeniz, İç Anadolu'ya Bağlanıyor

Beşiktaş'ın Brezilyalı Oyuncusu Vagner Love, Takımdan Ayrılma Kararı Aldı