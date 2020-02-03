Giresunspor'da beraberlik üzüntüsü - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor'da beraberlik üzüntüsü - Son Dakika Spor

Giresunspor'da beraberlik üzüntüsü

7 saat önce

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Giresunspor'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, rakipleri karşısında galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Giresunspor'da beraberlik üzüntüsü, System.String[]

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Giresunspor'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, rakipleri karşısında galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay deplasmanına galibiyet parolasıyla gittiklerini, 90 dakika boyunca da üstün bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.

Kazanma adına her şeyi yaptıklarını, ancak şanssızlık nedeniyle sahadan istedikleri sonuçla ayrılamadıklarını vurgulayan Eren, şöyle konuştu:

"Hatayspor karşısında üstün bir oyun ortaya koyduk. Kazanma adına her şeyi de yaptık. Ancak istediğimiz galibiyeti bir türlü elde edemedik. Kazanabileceğimiz bir maçtı, bunu başaramadık. Hatayspor karşısında galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyoruz."

Başkan Eren, gelecek haftalar için umutlu olduklarını ve iyi sonuçlar alarak hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyeceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rusya, rejimi kontrol etmezse harekete geçeriz
Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı heyecanlandırdı: Diziye dönüyor musun? Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 5'i asker, 3'ü sivil 8 şehit verdik TFF'den son dakika istifa açıklaması

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 19:11:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresunspor'da beraberlik üzüntüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]