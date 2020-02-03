Giresunspor'da beraberlik üzüntüsü

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Giresunspor'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, rakipleri karşısında galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay deplasmanına galibiyet parolasıyla gittiklerini, 90 dakika boyunca da üstün bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.

Kazanma adına her şeyi yaptıklarını, ancak şanssızlık nedeniyle sahadan istedikleri sonuçla ayrılamadıklarını vurgulayan Eren, şöyle konuştu:

"Hatayspor karşısında üstün bir oyun ortaya koyduk. Kazanma adına her şeyi de yaptık. Ancak istediğimiz galibiyeti bir türlü elde edemedik. Kazanabileceğimiz bir maçtı, bunu başaramadık. Hatayspor karşısında galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyoruz."

Başkan Eren, gelecek haftalar için umutlu olduklarını ve iyi sonuçlar alarak hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyeceklerini sözlerine ekledi.