Giresunspor'da bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
12.02.2021 14:31
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Beypiliç Boluspor maçına yönelik yapılan rutin olarak yapılan testler sonucunda bir futbolcuda Kovid-19'a rastlanıldığı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığının ilgili tedavi ve izolasyon protokolü titizlikle uygulandığı aktarılan açıklamada, gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.
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