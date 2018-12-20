Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da Bugün Yapılan Olağanüstü Kongrede Çoğunluk Sağlanamadı

Giresunspor'da Bugün Yapılan Olağanüstü Kongrede Çoğunluk Sağlanamadı

1 saat önce

Spor Toto 1. lig ekiplerinden Giresunspor'da bugün yapılacak olan Olağanüstü Kongrede çoğunluk sağlanamadı.

Giresunspor'da Bugün Yapılan Olağanüstü Kongrede Çoğunluk Sağlanamadı, System.String[]
Spor Toto 1. lig ekiplerinden Giresunspor'da bugün yapılacak olan Olağanüstü Kongrede çoğunluk sağlanamadı.

Kulüp tesislerin yapılan ve saat 12.00'de başlayan ilk oturuma az sayıda kongre üyesi katıldı. Kongreye katılan üyeler hazirun listesini imzaladıktan sonra yeterli sayıya ulaşılamadığından Olağanüstü Kongre bir hafta sonraya ertelendi.

Öte yandan Giresunspor'da Olağanüstü Genel Kurul'un 449 üyenin ikinci ve son oturumunda oy kullanabilecek. İkinci oturum ise 27 Aralık Perşembe günü saat 12.00'de tesislerde yapılacak ve yönetim kuruluna talipli bir liste ortaya çıkması durumunda çoğunluğa bakılmaksızın seçime gidilecek. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:02 Kaynak: İHA

Giresunspor, Spor
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