Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da Del Valle imzaladı
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Giresunspor'da Del Valle imzaladı

2 saat önce

Spor Toto 1'inci Ligi takımlarından Giresunspor'da Yonathan Del Valle resmi sözleşmeyi imzaladı.

Giresunspor'da Del Valle imzaladı, System.String[]
Spor Toto 1'inci Ligi takımlarından Giresunspor'da Yonathan Del Valle resmi sözleşmeyi imzaladı.
Geçen hafta sonu anlaşma sağlandıktan sonra takımın Erzurum'daki kampına katılan Del Valle, kampın sona ermesinin ardından Giresun'a geldi. Del Valle, Başkan Sacit Ali Eren ile birlikte resmi sözleşmeye imza attı.
Tesislerde gerçekleşen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Sacit Ali Eren, "Ligimizin tanıdığı ve bildiği bir oyuncu. Kendisiyle hocamızın raporu doğrultusunda iletişime geçtik. Biz de Giresunspor forması giydirdik. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Giresunspor'a gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Del Valle de şunları dile getirdi:
"Başkanımızın ve hocamızın gösterdiği güvenden ötürü çok mutluyum ve teşekkür ederim. Beni burada istediklerini bana hissettirdiler. Ben de bunu gördüm. Buraya geldim. Çok iyi bir ekibiz. Çok iyi futbolcular var. Her şey çok iyi burada. Ben de bu takımın bir parçası olarak her maçı kazanarak şampiyon olup Süper Lige çıkmak istiyorum. Taraftarların bana gösterdiği ilgiden çok mutluyum. Saha içinde onları mutlu edecek ve sevinecek her şeyi yapmak için emin olsunlar yüzde yüz savaşacağım."
Bu arada geçen sezon ortasında Giresunspor'a gelen Mehmet Taş ile yeniden anlaşma sağladı. Taş ile bir yıllık sözleşme imzalandı.


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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:45 Kaynak: DHA
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