Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da dört futbolcu ile yollar ayrılıyor
Son Dakika Spor Haber

Giresunspor'da dört futbolcu ile yollar ayrılıyor

1 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulunun dört oyuncudan kendilerine kulüp bulmalarını istediği bildirildi.

Giresunspor'da dört futbolcu ile yollar ayrılıyor, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulunun dört oyuncudan kendilerine kulüp bulmalarını istediği bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunun Ümraniyespor maçının ardından toplantı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, toplantı sonucu teknik direktör Erkan Sözeri'nin de görüşlerinin alınarak performanslarından dolayı Çağlar Birinci, Muhammet Reis, Mehmet Taş ve Mahmut Boz'dan kendilerine kulüp bulmalarını istenildiği vurgulandı.

Giresunspor, ligin ilk haftasında sahasında Menemenspor'a 2-0, ikinci haftada da dün Ümraniyespor'a 4-1 mağlup olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Jürgen Klopp: Teknik direktörlüğe bir süre ara vereceğim
Ümit Karan Shkupi'deki görevinden istifa etti! Lille, Renato Sanches transferini açıkladı! Beşiktaş-Rizespor mücadelesinin bilet fiyatları belli oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 17:42:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da dört futbolcu ile yollar ayrılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]