Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da Elazığspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Giresunspor'da Elazığspor Maçı Hazırlıkları Başladı

42 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılaşacak Giresunspor'da hazırlıklar başladı.

Giresunspor'da Elazığspor Maçı Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılaşacak Giresunspor'da hazırlıklar başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Ümit Özat yönetimindeki antrenmanda futbolcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Giresunspor Teknik Direktörü Ümit Özat, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu Elazığspor maçına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacaklarını söyledi.

Tetiş Yapı Elazığspor karşısında üç puanı hedeflediklerini belirten Özat, "Bizim konumumuz itibarıyla hiçbir maç kolay değil. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Takviye için çalışmaların sürdüğünü, geniş bir kadrolarının olmaması nedeniyle takımdan hiçbir oyuncunun gitmeyeceği yönünde beklentisinin bulunduğunu aktaran Özat, "Oyunculardan kimseden ayrılma konusunda talep gelmedi. Gelse de gidene 'dur' demeyiz. Kulüp bütün vecibelerini yerine getirdi. Biz de onları fiziksel olarak hazır hale getirmek için uğraşıyoruz." diye konuşu.

Özat, tam anlamıyla hazır olmaları için iki haftalık süreye ihtiyaç duyduklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Sayısal olarak ve fiziksel olarak eksiklerimiz var. İki hafta daha sıkıntı olacak. Skor olarak bunu konuşmuyorum. Fiziksel olarak iki hafta sıkıntı olacaktır. Saha içinde beraber oynama adında, tempo anlamında sıkıntılar olacaktır. Bunu aşmaya çalışıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:34 Kaynak: AA

Giresunspor, Elazığspor, Spor
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