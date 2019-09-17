Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi
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Giresunspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi

36 dakika önce

Giresunspor Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yapılan görüşme sonucu karşılıklı anlaşılarak yolları ayırdıklarını söyledi.

Giresunspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi, System.String[]

Giresunspor Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yapılan görüşme sonucu karşılıklı anlaşılarak yolları ayırdıklarını söyledi.


Ligin ilk 4 haftasında 1 puan toplayarak lige kötü bir giriş yapan yeşil-beyazlılar son İstanbulspor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Erkan Sözeri ayrılık sinyalleri vermişti.


Bugün Giresun'a gelen Sözeri yönetim ile yaptığı görüşme sonucu karşılıklı olarak ayrılma kararı alındı.


Konuya ilişkin açıklama yapan Kulüp Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, "Hocamız ile yollarımızı ayırdık. Yönetimimiz kendisi ile görüştü ama çalışmak istemediğini söyledi ve ayrılık kararı alındı" dedi.


"İstifa sinyalleri sonrası aklımızda hocalar vardı" diyen Karademir, "Biz bu takımı kaldırıp götürebilecek biraz daha genç bir isim düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

İstanbulspor, Giresunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:24 Kaynak: İHA
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