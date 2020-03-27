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Giresunspor'da futbolcuların toplanma tarihi ertelendi
15 dakika önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da takımın tesislerde toplanma tarihinin 3 Nisan'a ertelendiği bildirildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da takımın tesislerde toplanma tarihinin 3 Nisan'a ertelendiği bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin içinde bulunduğu durum göz önüne alınarak ve diğer takımlarla yaptığımız görüşmeler neticesinde 30 Mart olan takımımızın toplanma tarihi şu an için 3 Nisan Cuma gününe ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.
Takımın daha önce 30 Mart'ta Giresunspor Tesislerinde toplanacağı, oyuncular ile personele yapılacak test sonuçlarına göre çalışmalara başlanacağı belirtilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 03:52 Kaynak: AA
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