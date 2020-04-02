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Giresunspor'da futbolcuların toplanma tarihine erteleme
6 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, futbolcuların tesislerde toplanma tarihinin ertelendiği bildirildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, futbolcuların tesislerde toplanma tarihinin ertelendiği bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Takımımızın toplanması şu an için ileri bir tarihe ertelenmiştir. Açıklamalar ve gelişmeler doğrultusunda yeni bir planlama yapılacaktır." ifadesine yer verildi.
Takımın daha önce 3 Nisan'da Giresunspor Tesisleri'nde toplanacağı, oyuncular ile personele yapılacak testlerin sonuçlarına göre çalışmalara başlanacağı duyurulmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 02:10 Kaynak: AA
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