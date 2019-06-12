Giresunspor'da genel kurul ertelendi
4 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, bugün yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:19 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor
'da, bugün yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
Kulüp binasında yapılan genel kurula, 643 delegeden 11'i katıldı.
Yeşil-beyazlılarda genel kurul, 19 Haziran'da çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.
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