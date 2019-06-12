Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da genel kurul ertelendi
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Giresunspor'da genel kurul ertelendi

4 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, bugün yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Giresunspor'da genel kurul ertelendi, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, bugün yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
Kulüp binasında yapılan genel kurula, 643 delegeden 11'i katıldı.
Yeşil-beyazlılarda genel kurul, 19 Haziran'da çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:19 Kaynak: AA
Giresunspor, Spor
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