Giresunspor'da gözler Eskişehirspor maçına çevrildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor'da gözler Eskişehirspor maçına çevrildi - Son Dakika Spor

Giresunspor'da gözler Eskişehirspor maçına çevrildi

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 26. haftasında 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, "Eskişehirspor'un durumu kimseyi aldatmasın, çok iyi mücadele edip kazanmamız gerekiyor.

Giresunspor'da gözler Eskişehirspor maçına çevrildi, System.String[]

TFF 1. Lig'in 26. haftasında 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, "Eskişehirspor'un durumu kimseyi aldatmasın, çok iyi mücadele edip kazanmamız gerekiyor." dedi.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Boluspor önünde aldıkları galibiyetle moral ve motivasyonlarının arttığını söyledi.

Takımın üzerindeki karabulutun galibiyetle dağıldığını ifade eden Usta, "Önümüzdeki Eskişehirspor karşılaşması bizim için ligin kader maçlarından biri. Genç ve koşan bir takım, iyi bir camia. Eskişehirspor'un durumu kimseyi aldatmasın, çok iyi mücadele edip kazanmamız gerekiyor. Mücadele eden de kazanacaktır." diye konuştu.

Usta, bir seri yakalamaları gerektiğini belirterek, "Boluspor maçını serinin başlangıcı olarak görüyoruz. Tüm rakiplerimize saygılıyız, her takım her takımı yenebilir. Önümüzdeki haftalarda alacağımız galibiyetlerle play-off potasına yaklaşmak istiyoruz. Takımımızın bunu başaracak gücü var." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:40 Kaynak: AA
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