Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da Gözler Kardemir Karabükspor Maçında

Giresunspor'da Gözler Kardemir Karabükspor Maçında

2 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında 14 Nisan Pazar günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Giresunspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, herkesin çok kolay gördüğü gibi bir maç olmayacağını söyledi.

Giresunspor'da Gözler Kardemir Karabükspor Maçında, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında 14 Nisan Pazar günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Giresunspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, herkesin çok kolay gördüğü gibi bir maç olmayacağını söyledi.

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor maçını kazandıkları takdirde düşme hattındaki rakiplerle puan farkını açabileceklerine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Rakibin durumu ne olursa olsun son derece ciddiyetle hazırlanıyoruz. Karabükspor'daki gencecik çocukların çok koşarak eforlu oynamalarını bertaraf etmemiz lazım, en az onlar kadar mücadele etmemiz lazım. Herkesin çok kolay gibi gördüğü bir maç olmayacak. Bu tür maçların zora sokulmasının tek nedeni ciddiye almamak olur."

Kılıç, maçtan iyi bir sonuç almayı hedeflediklerini ifade ederek, "Sonraki süreçte de rakiplerimizle aramızdaki puan farkını açıp bize yakışmayan bu durumdan çıkmanın hesaplarını yapacağız. Bu durumdan bir an önce kurtulmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan yeşil-beyazlı takım, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını Atatürk Stadı'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:56 Kaynak: AA
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