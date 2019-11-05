Giresunspor'da gözler Osmanlıspor maçına çevrildi

TFF 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, "Osmanlıspor maçından galibiyetle ayrılıp, milli maç arasına moralli girmek istiyoruz." dedi.

Kutlu, Giresunspor Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, iç sahada oynayacakları Osmanlıspor maçının kendileri için çok önemli bir duruma geldiğini söyledi.

Üst sıralar ile arayı kapatmaları gerektiğini belirten Kutlu, "En kötü ihtimal bu sene ilk altıyı isteyen bir takımız, onun için kurulmuş bir kadro var. Şanssız başlangıç yapmış bir kadro var ama takımın biz geldikten sonra bunu telafi etmek için büyük bir çabası da bulunuyor." diye konuştu.

Kutlu, yenildikleri maçlarda da bu çabayı gördüklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Zaman zaman oyun olarak da eksik kaldığımız maçlar oldu ama oyuncuların bu kötü gidişatı değiştirmek için bir çabaları vardı ki bu son haftalarda skora da yansımaya başladı. Kendi sahamızda iyi oynuyoruz, pozisyona da giriyoruz. Osmanlıspor maçından galibiyetle ayrılıp, milli maç arasına moralli girmek istiyoruz."

Oyuncuların performans olarak yüzde 20-30 daha yükselme kapasiteleri olduğunu kaydeden Kutlu, "Bu bir süreç, ilk dört haftalık sürece baktığınız zaman moral ve motivasyon olarak çok düşük bir takımdı hem de bazı sıkıntılarımız vardı. Kamuoyuyla paylaşmadık bunları. Biz bu sıkıntıları zaman içerisinde aşmayı planlıyorduk, çok büyük bir kısmı halloldu." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Kutlu, geçen hafta Keçiörengücü maçında sakatlanan savunma oyuncusu Murat Akça'nın iki veya üç hafta oynayamayacağı bilgisini vererek, sakatlık sonrası takımla çalışmalara başlayan Ahmet İlhan ile Mehmet Güven'in de durumlarının netlik kazanmadığını aktardı.

Öte yandan yeşil-beyazlı takım 9 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını Giresunspor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.