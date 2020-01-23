Giresunspor'da gözler Ümraniyespor maçında - Son Dakika
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Giresunspor'da gözler Ümraniyespor maçında

13 dakika önce

TFF 1. Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü sahasına Ümraniyespor ile karşılaşacak Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, kendileri için ligin en kritik maçlarından birini oynayacaklarını belirtti.

Giresunspor'da gözler Ümraniyespor maçında, System.String[]

TFF 1. Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü sahasına Ümraniyespor ile karşılaşacak Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, kendileri için ligin en kritik maçlarından birini oynayacaklarını belirtti.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Ekol Göz Menemenspor karşısında aldıkları galibiyeti taçlandırmak istediklerini söyledi.

Ümraniyespor maçını üst sıralara tırmanış karşılaşması olarak gördüklerini vurgulayan Usta, mücadeleyi üst seviyede tutup kazanmak istediklerini kaydetti.

Usta, ligde kazanamayacakları maç olmadığını dile getirerek, "Ligin en kritik maçlarından birini oynayacağız. Üç puan almamız halinde lige bakış açımız ve diğer kulüplerin de bize bakışı değişecektir. İlk altı ile aramızda 4 puan fark var, bu önemli bir fark değil." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm taraftarları maça davet eden Usta, 12. adamın desteğini arkalarında görmek istediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:08 Kaynak: AA
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