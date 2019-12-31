Giresunspor'da gündem transfer - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor'da gündem transfer - Son Dakika Spor

Giresunspor'da gündem transfer

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, çok transfere ihtiyaçları olmadığını, 3 ya da 4 oyuncu takviyesi yapacaklarını söyledi.

Giresunspor'da gündem transfer, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, çok transfere ihtiyaçları olmadığını, 3 ya da 4 oyuncu takviyesi yapacaklarını söyledi.

Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısını topladıkları 21 puanla play-off hattına yakın bir noktada kapattıklarını belirtti.

Sezonun ilk devresini hedefleri doğrultusunda tamamladıklarını vurgulayan Kutlu, ikinci yarı planlamasını da sürdürdüklerini aktardı.

Kutlu, çok transfere ihtiyaçları olmadığını ifade ederek, "3 ya da 4 oyuncu takviyesi yapacağız. Eksik yerlere gereken takviyeler için hazırladığım raporu yönetim kuruluna sundum." dedi.

İkinci yarıda başarı elde etmek için çaba göstereceklerini dile getiren Kutlu, sezon sonunda Giresunspor'un hedeflediği noktaya ulaşması için sonuna kadar mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hakan Kutlu, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Altınordulu Ravil, Avrupa devlerini peşinden sürüklüyor
Fenerbahçe'ye transferde finansal fair play engeli TFF, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı Beşiktaş'tan harcama limiti açıklaması: TFF'nin aldığı karar yanlış

Son Dakika Haberleri
20:56 Başkan Berna Gözbaşı, Kayserispor'un transferdeki politikasını açıkladı Açıklaması - Son Dakika Spor
20:42 Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Ömer Erdoğan oldu - Son Dakika Spor
20:22 Benfica, Borussia Dortmundlu Weigl'i transfer etti - Son Dakika Spor
20:16 Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Transfer görüşmelerine başladık" - Son Dakika Spor
20:14 Konyaspor, Kocaman ile yola devam kararı aldı - Son Dakika Spor
19:25 Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi! - Son Dakika Spor
19:04 Galatasaray'ın istediği Saracchi için resmi açıklama: Anlaşmaya vardık, evrak işleri kaldı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:58:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresunspor'da gündem transfer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]