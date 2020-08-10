Giresunspor'da Hakan Keleş dönemi başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Teknik Direktör Hakan Keleş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Giresunspor'da geçtiğimiz hafta sonu yapılan olağanüstü kongrede Hakan Karaahmet'in kulüp başkanı seçilmesinin ardından takımı çalıştıracak yeni teknik direktörde belli oldu. Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, göreve başlamasının ardından teknik direktör konusunda hızlı adımlar atılarak anlaşmanın sağlandığını belirtti. Teknik Direktör Hakan Keleş, kulüp tesislerinde yapılan törende, Giresunspor ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Giresunspor'un yeni Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Şu an önümüzde zor bir süreç var. Çünkü takımda bayağı bir eksikliğimz var. İnşallah bir an önce bu eksiklikleri giderip en iyi şekilde lige hazırlanmak istiyoruz" dedi.

Teknik Direktör Keleş, Giresunspor'un yıllardır süren özlemini sona erdirmek istediğini belirterek, "Giresunspor taraftarının yıllardır süren bir özlemi var. Bunun için çok uğraşacağız ve çok emek harcayacağız. Süper Lig'den takımlar düşmedi. Bizim için büyük bir fırsat. İyi bir takım kurarsak, hep birlikte inanırsak bu sene uzun yıllar süren bu hasreti sona erdirmek istiyoruz. Başkanımızla ligde inşallah çok güzel şeyler yapacağız" ifadelerini kullandı. - GİRESUN