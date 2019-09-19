Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da Hakan Kutlu dönemi! 1+1 yıllık...
Son Dakika Spor Haber

Giresunspor'da Hakan Kutlu dönemi! 1+1 yıllık...

17 dakika önce

Kulüp tesislerinde düzenlenen törende konuşan kulüp başkanı Sacit Ali Eren, sezona Teknik Direktör Erkan Sözeri ile başladıklarını söyledi.

Giresunspor'da Hakan Kutlu dönemi! 1+1 yıllık..., System.String[]

Kulüp tesislerinde düzenlenen törende konuşan kulüp başkanı Sacit Ali Eren, sezona Teknik Direktör Erkan Sözeri ile başladıklarını söyledi.


Erkan Sözeri'nin İstanbulspor maçı sonrası ayrılmak istediğini bildirdiğini ifade eden Eren, kendisi ile yapılan görüşme sonrası yolların ayrılmasını kararlaştırdıklarını belirtti.


Teknik Direktör Hakan Kutlu ile görüştüklerini ve anlaştıklarını vurgulayan Eren, şöyle konuştu:


"Hedefimizden kesinlikle sapmış değiliz. Yani şöyle zannetmesin kimse, 'Giresunspor dört maçta bir puan aldı, başkan yoruldu, yıprandı veya yıpratıyoruz' böyle bir durum yok. Biz hedefimizden sapmış değiliz. Oyuncularımızın inancı tam. Özellikle bizim oyuncularımıza olan inancımız da tam."


Eren, Fatih Karagümrük maçıyla ligde çıkışa geçmek istediklerini, sezonu hedefledikleri yerde tamamlamayı arzu ettiklerini aktardı.


Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise Giresun şehrine geldiği için mutlu olduğunu söyledi.


Kutlu, beklentileri bildiklerini ve bunun karşılığını vermek istediklerini vurgulayarak, "Beklenti büyük. Çünkü yapılan yatırımlar var. İyi kadro var, inşallah bu beklentinin karşılığını veririz. Tabii kolay bir iş değil, ama inanıyoruz. Hep beraber birlikteliği sağladığımız zaman yönetim kurulu, oyuncular, özellikle yerel basın biz bu işin üstesinden geleceğimize inanıyoruz. İnşallah hayırlı olur." diye konuştu.

Giresunspor, Hakan Kutlu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dünya Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi
Uyumadığı için diş etlerine eroin sürülen talihsiz çocuk, hayatını kaybetti Sakaryaspor'un yeni Teknik Direktörü Suat Kaya oldu Türkiye erken seçimemi gidiyor? CHP'den "Biz hazırız" açıklaması geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 17:52:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da Hakan Kutlu dönemi! 1+1 yıllık...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]