Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da Hakan Kutlu dönemi
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Giresunspor'da Hakan Kutlu dönemi

43 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin istifası yönetim tarafından kabul edildikten sonra Hakan Kutlu ile 1+1 yıllığına sözleşme imzalandı.

Giresunspor'da Hakan Kutlu dönemi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin istifası yönetim tarafından kabul edildikten sonra Hakan Kutlu ile 1+1 yıllığına sözleşme imzalandı.


Giresun'a gelen tecrübeli teknik adam Hakan Kutlu, yönetim ile bir araya geldi. Yapılan toplantının ardından Hakan Kutlu ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.


Kulüp Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Hakan Kutlu ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardık, camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - GİRESUN

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Hakan Kutlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:43 Kaynak: İHA
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