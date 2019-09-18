Giresunspor'da Hakan Kutlu dönemi
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TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin istifası yönetim tarafından kabul edildikten sonra Hakan Kutlu ile 1+1 yıllığına sözleşme imzalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:43 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin istifası yönetim tarafından kabul edildikten sonra Hakan Kutlu ile 1+1 yıllığına sözleşme imzalandı.
Giresun'a gelen tecrübeli teknik adam Hakan Kutlu, yönetim ile bir araya geldi. Yapılan toplantının ardından Hakan Kutlu ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.
Kulüp Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Hakan Kutlu ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardık, camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - GİRESUN
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