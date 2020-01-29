Giresunspor'da Hatay maçı öncesi Numan Çürüksu şoku - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor'da Hatay maçı öncesi Numan Çürüksu şoku - Son Dakika Spor

Giresunspor'da Hatay maçı öncesi Numan Çürüksu şoku

6 saat önce

Giresunspor'un bu akşam yaptığı antrenmanda Numa Çürüksü sakatlandı.

Giresunspor'da Hatay maçı öncesi Numan Çürüksu şoku, System.String[]

Giresunspor'un bu akşam yaptığı antrenmanda Numa Çürüksü sakatlandı. Tecrübeli oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürerken bugün yapılan idmanda şok yaşandı. Yeşil-beyazlı ekibin tecrübeli defans oyuncusu Numan Çürüksu sakatlandı. Çürüksu'nun sakatlığına ilişkin Kulüp Doktoru Ozan Erbil Alicanoğlu yaptığı açıklamada, "Takım kaptanımız Numan Çürüksu bugün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık geçirmiş ve yapılan MR sonucuna göre 'sağ arka adalesinde grade II strain' tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanılmış olup 3-4 hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlaması beklenmektedir" dedi. - GİRESUN

Türkiye Futbol Federasyonu, Numan Çürüksu, Giresunspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:56 Kaynak: İHA
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