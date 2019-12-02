Giresunspor'da hedef en azından play-off içerisinde yer almak

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, "İnşallah Giresunspor sezonu hedeflediği yerde bitirecek. En azından play off hattında olacağız. Hedefimiz bu." dedi.

Eren, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, lige iyi bir başlangıç yapamadıklarını, ilk haftalarda kötü sonuçlar alındığını hatırlattı.

Hakan Kutlu'nun teknik direktörlüğe gelmesinin ardından takımın uyum sorununu çözerek ciddi çıkış yakaladığını ifade eden Eren, son 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 de mağlubiyet aldıklarını belirtti.

Eren, teknik direktör Kutlu ile kulübün, takımın ve şehrin iyi bir uyum yakaladığına işaret ederek, "Sezon başlangıcında aldığımız yaralardan dolayı şu an orta sıralardayız ama ilerleyen haftalarda bu çıkışımızı sürdüreceğiz. Hakan hoca ile inanılmaz bir kan uyumu yakaladık. Çok iyi bir uyum var." diye konuştu.

Giresunspor'un hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Eren, "Çok karakterli, düzgün bir oyuncu grubu ile çalışıyoruz. Bütün güçlerini, emeklerini sahaya yansıtıyorlar. İnşallah Giresunspor sezonu hedeflediği yerde bitirecek. En azından play-off hattında olacağız. Hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.

Kulübün ciddi maddi desteğe ihtiyaç duyduğunu aktaran Eren, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz günden bu yana uğraştığımız zorluklar var. Takımımız çalışıyor, biz de çalışıp çabalıyoruz ama zor şartlar altındayız. Geldiğimiz günden bu yana 30 milyon liradan fazla ödeme yaptık. Benim katkım ve yönetimin katkısı 10-12 milyon lira. Biz gece gündüz, 'Bu kulübe nasıl faydalı oluruz?' diye uğraşıyoruz. Bu tek başımıza başarabileceğimiz bir iş değil. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Giresunspor, Giresun'un takımı değilmiş gibi davranılıyor."

Giresun'un en büyük markasının Giresunspor olduğunu dile getiren Eren, "Bu şehir, Giresunspor ile bir adım ileri gidecektir. Bunun bilinmesi gerekiyor. Giresunspor'un desteğe ihtiyacı var. Giresunspor hiç bu kadar yalnız bırakılmadı. Başarı isteniyorsa, birlik ve beraberlik oluşturulmalı." değerlendirmesinde bulundu.