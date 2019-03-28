Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da Hedef Galibiyet

Giresunspor'da Hedef Galibiyet

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Kemal Kılıç, Balıkesirspor Baltok ile oynayacakları maçtan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Giresunspor'da Hedef Galibiyet, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Kemal Kılıç, Balıkesirspor Baltok ile oynayacakları maçtan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Milli maç nedeniyle verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ifade eden Kemal Kılıç, "Bazı düşüncelerimizi daha iyi oturtmak ve fiziksel anlamda daha iyi bir konuma gelmemiz için bu aranın bizim için son derece iyi olduğu düşüncesindeyim" dedi.

"SÜRATLE BİR İKİ GALİBİYET ALIP HEM RAHATLAMAK HEM DE ÜST SIRALARA DOĞRU TIRMANMAK İSTİYORUZ"

Ligde son 8 maçın kaldığını hatırlatan Kılıç, "Maç sayısı artık tek haneli rakamlara kadar düştü. Doğal olarak ligin boyu da kısaldı. Onun için süratle bir iki galibiyet alıp hem rahatlamak hem de üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz. Her ne kadar şuan da düşme hattının üzerinde gibi görünsek de hala o tehlikeyi sıcak bir şekilde hissediyoruz. Kalan maçlarımızdan en yüksek puanları hanemize yazdırarak Giresunspor olarak ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIM İYİ ÇALIŞIYORLAR"

3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda oynayacakları Balıkesirspor Baltok karşısına galibiyet parolasıyla çıkacaklarını belirten Kılıç, "Deplasmanda oynayacağımız Balıkesirspor müsabakasını kazanarak kendi sahamızdaki Gençlerbirliği maçına daha moralli daha zinde çıkmayı planlıyoruz. Oyuncularımın çalışmalarından son derece memnunum. İyi çalışıyorlar. Balıkesirspor deplasmanından 3 puanla dönerek daha da moral bulma düşüncesindeyiz" açıklamasını yaptı.

- Giresun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:06 Kaynak: DHA

Balıkesirspor, Kemal Kılıç, Giresunspor, Spor
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