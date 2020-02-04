Giresunspor'da hedef ilk 6 içerisine girmek

TFF 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, karşılaşmayı kazanarak öncelikli hedefleri olan ilk 6'ya girmeyi gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Kutlu, Giresunspor Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında çok zorlu takımlar karşısında çok değerli 7 puan aldıklarını söyledi.

Bunu devam ettirmeleri gerektiğini belirten Kutlu, "Öncelikli hedefimiz ilk 6'ya girmekti. İlk 6'ya girip daha sonraki hedefimizi ilk 2 olarak belirleyecektik ki bunu ne kadar kısa sürede başarırsak ilk 2 hedefini de yakalama şansımızın o denli çok olacağını biliyoruz." diye konuştu.

Kutlu, önlerinde önemli bir İstanbulspor maçı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yine Hatayspor maçında olduğu gibi iyi hazırlanıp bu maçı geçmemiz lazım. Kendi taraftarımız önünde oynayacağımız bir maç, taraftarımız önünde de iyi sonuçlar alıyoruz. İnşallah İstanbulspor maçından da iyi sonuç aldığımız zaman ilk hedefimiz olan ilk 6'nın içerisine yerleşeceğimizi düşünüyorum. Bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz."

Ara transfer döneminde kadroya dahil edildikten sonra sakatlanan Milinkovic'in takımla çalışmalara başladığı bilgisini veren Kutlu, oyuncunun durumunu bu haftaki performansına göre değerlendireceklerini söyledi.

Yeşil-beyazlı takım, 8 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.