Giresunspor'da hedef ilk 6 içerisine girmek - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor'da hedef ilk 6 içerisine girmek - Son Dakika Spor

Giresunspor'da hedef ilk 6 içerisine girmek

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, karşılaşmayı kazanarak öncelikli hedefleri olan ilk 6'ya girmeyi gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Giresunspor'da hedef ilk 6 içerisine girmek, System.String[]

TFF 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, karşılaşmayı kazanarak öncelikli hedefleri olan ilk 6'ya girmeyi gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Kutlu, Giresunspor Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında çok zorlu takımlar karşısında çok değerli 7 puan aldıklarını söyledi.

Bunu devam ettirmeleri gerektiğini belirten Kutlu, "Öncelikli hedefimiz ilk 6'ya girmekti. İlk 6'ya girip daha sonraki hedefimizi ilk 2 olarak belirleyecektik ki bunu ne kadar kısa sürede başarırsak ilk 2 hedefini de yakalama şansımızın o denli çok olacağını biliyoruz." diye konuştu.

Kutlu, önlerinde önemli bir İstanbulspor maçı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yine Hatayspor maçında olduğu gibi iyi hazırlanıp bu maçı geçmemiz lazım. Kendi taraftarımız önünde oynayacağımız bir maç, taraftarımız önünde de iyi sonuçlar alıyoruz. İnşallah İstanbulspor maçından da iyi sonuç aldığımız zaman ilk hedefimiz olan ilk 6'nın içerisine yerleşeceğimizi düşünüyorum. Bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz."

Ara transfer döneminde kadroya dahil edildikten sonra sakatlanan Milinkovic'in takımla çalışmalara başladığı bilgisini veren Kutlu, oyuncunun durumunu bu haftaki performansına göre değerlendireceklerini söyledi.

Yeşil-beyazlı takım, 8 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Hakan Kutlu, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'tan TFF ve MHK'ye sert tepki: Oyunu kuralına göre oynatacağız
Fenerbahçe, Alper Potuk'u TFF'ye bildirilen listeye dahil etmedi TFF Başkanı Nihat Özdemir basın toplantısı düzenleyecek Trabzonspor, BB Erzurumspor'u 5-0 yendi

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 00:05:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresunspor'da hedef ilk 6 içerisine girmek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]