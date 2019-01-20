Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da Hedef Maç Başı Ortalama 2 Puan

Giresunspor'da Hedef Maç Başı Ortalama 2 Puan

19 dakika önce

- Giresunspor'da hedef maç başı ortalama 2 puanESKİŞEHİR - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile berabere kalan Giresunspsor'un Teknik Direktörü Ümit Özat, hedeflerinin maç başı 2 puan ortalamasını yakalamak olduğunu söyledi.

- Giresunspor'da hedef maç başı ortalama 2 puan

ESKİŞEHİR - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile berabere kalan Giresunspsor'un Teknik Direktörü Ümit Özat, hedeflerinin maç başı 2 puan ortalamasını yakalamak olduğunu söyledi.
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Giresunspor, Eskişehirspor ile oynadığı karşılaşmada 1 puana razı oldu. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan maç fazla pozisyona sahne olmadı. Maçın ardından Giresunspor Teknik Direktörü Ümit Özat basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özat, "Öncelikle çok saygı duyulması gereken bir takımla oynadık. Eskişehirsporlu futbolcuları tebrik ediyorum. Sadece bugün için değil sezon boyunca göstermiş oldukları mücadeleden dolayı. Hakikaten takdire şayanlar. Oyuncularımı vermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Bana göre ilk yarı 2-0, 3-0 içeri girebileceğimiz bir maç. Maçın neyi eksik derseniz gol eksikti. İlk kaybettiğimiz maçta da şurası eksik, burası eksik diye dile getirmenin bir anlamı yok. Zaten o eksikleri kapatmak için uğraşıyoruz. En kısa zamanda onları tamamlarsak daha farklı hedeflere yürürüz diye düşünüyorum ama öncelikli hedefimiz maç başı 2 puan ortalamasıyla gidebilmek. Önümüzdeki hafta iyi bir rakiple oynayacağız ama içeride seyircimizin desteğini mutlaka hissetmek istiyoruz. Oyuncularımı da Eskişehirspor'u da göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutlarım" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:42 Kaynak: İHA

Ümit Özat, Eskişehirspor, Giresunspor, Spor
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