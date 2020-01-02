Giresunspor'da hedef "nokta atışı" transferler - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor'da hedef 'nokta atışı' transferler - Son Dakika Spor

Giresunspor'da hedef "nokta atışı" transferler

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, takımda direkt oynayabilecek 2 veya 3 oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini söyledi.

Giresunspor'da hedef

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, takımda direkt oynayabilecek 2 veya 3 oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini söyledi.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın yarın Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarına başlayacağını belirtti.

Ligin ikinci yarısında iyi bir ivme yakalayabilmek için hem teknik heyetin hem de yönetimin çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Usta, "Takıma nokta atışı, direkt ilk 11'de oynayabilecek 2 veya 3 takviye yapmayı planlıyoruz. Daha çok ön bölgeye, 10 numara, bir kanat, bir de bütçemiz doğrultusunda santrfor transferi olacaktır. Transferler bir hafta içerisinde netlik kazanacak. Gelen oyuncu kadar ayrılan oyuncu da olacaktır." diye konuştu.

Usta, ligde ilk 6 ile aralarında 6 puan fark olduğuna işaret ederek, "Bu da 2 galibiyet demek. Hedefimiz devam ediyor. İkinci yarıda form tutup, seri galibiyetlerle ilk 6 içerisinde olabildiğince yer bulmak istiyoruz. Taraftarlarımız umudunu kesmesin, 21 puandayız. Ne iyi ne de kötü diyebiliriz. Seri galibiyetlerle ilk 6 içinde yer alacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarın başlayacak kampın 13 Ocak'a kadar süreceğini aktaran Usta, 8 ve 11 Ocak'ta iki hazırlık maçı oynayacaklarını sözlerine ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:16 Kaynak: AA
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