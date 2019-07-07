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Giresunspor'da hedef şampiyonluk - ERZURUM

32 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, şampiyonluk hedefiyle yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirtti.

FAHRETTİN GÖK - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, şampiyonluk hedefiyle yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirtti.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında birinci etap kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdüren yeşil-beyazlı ekip, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan 2800 rakımdaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde güç depoluyor.
Teknik direktör Erkan Sözeri, yeni sezon hazırlıklarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesi kamp çalışmaları için Erzurum'u tercih ettiklerini söyledi.
Kentin havasının güzel ve rakımının yüksek olduğunu anımsatan Sözeri, "Kondisyon açısından ilk etap çalışmaları için burayı tercih ettik. Burasıyla ilgili duyumlarım hep iyi yöndeydi. Saha imkanları çok iyi, havası da serin. Şu anda bile üzerimde yağmurluk var. İnşallah bizim için yeni sezonda hayırlı olacak." diye konuştu.
Sözeri, geçen sezonun son 4 haftasında Giresunspor'da göreve başladığını hatırlatarak, takımın sezona şampiyonluk hedefiyle başladığını ancak sıkıntılı geçen süreçler nedeniyle son haftalarda lige tutunmayı başardığını anlattı.
"Şampiyonluğu sonuna kadar kovalamak niyetindeyiz"
Giresunspor'un hedefine oynayan bir takım olması gerektiğini aktaran Sözeri, şunları söyledi:
"Hedefe oynayan bir Giresunspor olmalı çünkü taraftarı ve camiasıyla her zaman bu ligin iyi takımlarından olmuştur. Bu sezon bir hedef koyduk, şampiyonluk. Tabi ki futbolda şampiyonluk konusunda garanti veremezsiniz. Bu işi sonuna kadar kovalamak niyetindeyiz. Kadromuzu ona göre yapıyoruz. Özellikle tanıdığımız, bildiğimiz, inandığımız, güvendiğimiz ve seyirciye iyi futbol izlettirecek, iyi mücadele edecek futbolculardan bir kadro oluşturuyoruz."
"4 veya 5 nokta transferimiz daha olacak"
Takım kadrosunun yüzde 70'lik bölümünü tamamladıklarını ifade eden Sözeri, geriye kalan yüzde 30'luk eksiği tamamladıklarında zirveye oynayan bir takım haline geleceklerini vurguladı.
Takımın tek başına zirveye oynayamayacağını bu anlamda destek beklediklerini söyleyen Sözeri, "Taraftarı, camiası, valisi, belediye başkanı hep beraber el ele verirsek her şey daha kolay olur diye düşünüyorum. Takıma 4 veya 5 nokta transferimiz daha olacak. Transferde şuanda çok fazla hareket yok, biraz biz hareketliyiz. Yeniden yapılanma ile kadro oluşturma çabasındayız. Yapacağımız transferlerden sonra beklemeye geçeceğiz. İkinci etap kampında belki 'hayır' diyemeyeceğimiz oyuncular da çıkacaktır. Bir, iki transferde öyle yaparız, transferi kapatırız." değerlendirmesinde bulundu.
Giresunspor'da hedef şampiyonluk - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:42 Kaynak: AA
Giresunspor, Spor
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